Taylor Swift doa US$ 100 mil à família da vítima do ataque em Kansas City A campanha GoFundMe foi criada na quinta-feira com o objetivo de arrecadar 75 mil dólares (372 mil reais) para a família de Elizabeth López-Galván morta no tiroteio que deixou 22 feridos. Junto com Swift, mais de 2 mil pessoas doaram para a campanha