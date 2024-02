Viih Tube fala sobre de festa de 1 ano da filha: "Resort com 100 quartos"

Viih Tube e Eliezer estão preparando uma festa de aniversário extravagante para Lua Di Felice, que está prestes a completar um ano. Em um relato detalhado nas redes sociais, revelaram que a celebração será realizada em um resort com 100 quartos exclusivamente reservados para os convidados.

Com uma equipe de 150 pessoas, estão planejando uma festa grandiosa em três salões temáticos, cada um para um dia de festa com trajes diferentes. "O salão está literalmente sendo feito. E faremos 3 salões! Para cada dia de festa, um tema e um traje", disse.

Enquanto participavam da visita técnica, Viih Tube compartilhou sua admiração pelas ideias criativas da organizadora do evento, Diana Mota, ao mesmo tempo em que brincava sobre os custos envolvidos. A influenciadora expressou seu espanto com a magnitude do evento, destacando a elaboração dos salões e o planejamento dos trajes para cada dia da festa.

Enquanto os preparativos avançam, a pequena Lua Di Felice aproveitava seu tempo em casa, como mostrado em um vídeo, enquanto ao fundo se ouvia a música "Dança dos Bolofofos". A família parece estar ansiosa e dedicada a criar uma festa memorável para celebrar o primeiro ano de vida da filha, demonstrando o amor e a dedicação que têm por ela.

O post Viih Tube revela detalhes de festa de um ano da filha, Lua: “Resort com 100 quartos” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos