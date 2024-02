Leonardo Bittencourt, um dos galãs das novelas, usou suas redes sociais para bater um papo com seus fãs e seguidores sobre o assédio que sofre na internet. O ator embarcou no assunto e resolveu dar uma aulinha de como paquerar sem ser inconveniente.

"Se você usa o Instagram para chamar a atenção da pessoa que você acha bonita, admira ou quer pegar e curte todas as fotos dela, parabéns! Você ganhou atenção e agora eu te acho um maluco", disse ele em um vídeo.

Ainda no vídeo, Leonardo deu dicas para as pessoas paquerarem de maneira ‘racional’, curtindo poucas fotos e seguir apenas se for recíproco.

"Se você não conhece a pessoa, não tem intimidade, por mais que você assista o conteúdo há muito tempo, não é maneiro chegar com comentários invasivos, tipo: ‘te ma**va", disparou ele.

Reprodução/Instagram

O post Leonardo Bittencourt desabafa sobre assédio e dá aulas sobre paquera na web: "Não é maneiro" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.