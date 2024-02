Lucas Piton celebra boa fase no Vasco e dedica gol a filho que vai nascer

Lucas Piton marcou primeiro gol pelo Vasco em 2024 - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco da Gama) Jogada10 Jogada10

Autor de um do gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo, o lateral-esquerdo Lucas Piton celebrou a vitória após a partida. Na saída do gramado, afinal, o camisa 6 enalteceu a partida do elenco cruz-maltino e comemorou o bom momento individual.

“Primeiramente agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. Gratidão a Deus. O jogo de hoje foi uma vitória muito importante, mas fazer mais um gol com esta camisa é um momento de muito orgulho”, disse Piton.

Na comemoração do gol, Lucas Piton colocou a bola na barriga, em homenagem à esposa, que está grávida. O jogador anunciou a chegada do filho na última sexta-feira, nas redes sociais, e brincou sobre a criança já ter trazido sorte.

“Essa semana eu anunciei (a gravidez), e se Deus quiser vai dar tudo certo e nascer bem”, concluiu.

O Vasco agora terá a semana de descanso e, dessa forma, voltará a campo apenas no sábado. O adversário será o Volta Redonda, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela décima rodada do Campeonato Carioca 2024. A bola rola às 17h30 (de Brasília).