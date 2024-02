"Medo do julgamento foi o que mais me pegou", revela Vanessa Lopes

Após um mês fora da casa do BBB24, a criadora de conteúdo Vanessa Lopes falou pela primeira vez sobre o que aconteceu no programa. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (18/2), a ex-participante relatou que teve um quadro psicótico agudo, um transtorno com sintomas delirantes que pode ocorrer mesmo sem histórico prévio.

“É como se minha mente rompesse com a realidade”, explicou a tiktoker. Agora, há um mês fora do confinamento, Vanessa relata conviver com dois sentimentos frequentes: alívio e medo. Segundo a dançarina, o principal medo vivido é o dos julgamentos, preocupação que, para a ex-participante, foi um dos maiores contribuinte para o quadro dela dentro do programa.

Sem acesso frequente às redes sociais, Vanessa conta estar cercada dos cuidados da família e amigos e que até voltou a praticar vôlei, esporte que jogava na adolescência. “Acho que a nossa geração é uma geração muito da correria “, comentou.

O Fantástico conversou ainda com os pais da influenciadora, que confessaram ter pensado, a princípio, que os comportamentos diferentes se tratavam de uma “estratégia de jogo” da filha. “Ela é muito criativa”, disse Liziane Lopes, mãe de Vanessa, que acreditou que a filha estava criando uma “fanfic” dentro da casa.