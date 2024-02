BBB24: Deniziane, Fernanda e Matteus enfrentam o paredão

Deniziane, Fernanda e Matteus estão no paredão deste domingo (18/2). Na dinâmica da semana, o anjo também tinha o poder de indicar alguém, além de participar da votação no confessionário. A eliminação foi formada ainda pelos dois mais indicados da casa. Com exceção do indicado pelo líder, um dos participantes poderia se salvar na prova bate e volta, Lucas 'Buda' foi o sortudo.

Deniziane foi o voto da líder Raquele, que também tinha colocado Alane e Matteus 'na mira'. Lucas, que já estava ameaçado pelo voto da casa, foi a indicação do anjo Michel. Fernanda, com 10 votos, foi a mais votada pela casa, seguida de Matteus, com três votos. A eliminação acontece na terça-feira (20/2).

Com o 'Poder Curinga', Mc Bin Laden ficou imune ao paredão. O anjo Michel também estava a salvo da formação da berlinda.