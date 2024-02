Jogo de Star Wars protagonizado pelo Mandaloriano pode estar em desenvolvimento

A série da Disney Plus+ ambientada no mundo de Star Wars, o Mandaloriano pode receber um jogo muito em breve, feito pelo mesmo estúdio responsável por Star Wars: Jedi Fallen Order.

A informação é da Insider Gaming, que publicou rumores sobre o próximo grande jogo produzido pela Respawn Entertainment, estúdio responsável por Titanfall e dois jogos muito famosos de Star Wars, Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, segundo as fontes do site, a empresa estaria trabalhando em um novo título dentro do universo Star Wars, que seria um jogo em primeira pessoa protagonizado pelo Mandaloriano da série do Disney+.

Não se sabe muito dos detalhes sobre o projeto, mas se o jogo for inspirado em acontecimentos da série, veremos mais uma vez Din Djarin caçando criminosos pela galáxia. O caçador de recompensas fez muito sucesso na sua série própria, mostrando muito da cultura dos mandalorianos, além de introduzir um dos personagens que mais cativou os fãs da saga, o Baby Yoda, Grogu.

A Respawn ganhou muito crédito com os fãs graças aos jogos de Star Wars, que figuraram grandes prêmios na indústria e trouxeram a saga novamente para o holofote no mundo dos games. O estúdio se aventurar para um novo gênero de tiro, não deve ser complicado, já que a franquia Titanfall e o jogo multiplayer Apex Legends mostram que o estúdio tem aptidão com essa jogabilidade, resta saber se ela também será primorosa em adaptar o gênero para o mundo de Star Wars.

Ainda não se tem um anúncio ou uma data oficial de lançamento, mas segundo o texto, ainda estamos longe, pelo menos um ou dois anos de ver o jogo do Mandaloriano.