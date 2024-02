Nathalia Dill explica motivo de sumiço das novelas durante cinco anos

Nathalia Dill, uma das principais estrelas da Globo, fará seu retorno em Família é Tudo, a próxima novela das sete, que estreia em 4 de março. Na produção, a atriz viverá Vênus Mancini, uma das protagonistas do folhetim assinado por Daniel Ortiz.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista explicou a razão pela qual permaneceu durante cinco anos longe dos folhetins, e a decisão de ter retomado as atividades no gênero.

"Fiz A Dona do Pedaço (2019) e já estava querendo emendar no projeto maternidade. Fiquei grávida, veio pandemia, minha filha nasceu [ela é mãe de Eva,4, fruto do casamento com o músico Pedro Curvello], depois veio mais pandemia. E aí, quando a poeira foi baixando, voltei para o teatro, o que foi maravilhoso, um movimento de reconexão com a minha arte", disse Nathalia Dill, que refletiu sobre a carreira de longa data: "Me dei conta agora de que ano que vem faço 20 anos de carreira", apontou.

De volta às novelas em Família é Tudo, Nathalia Dill interpretará a neta mais velha de Frida (Arlete Salles), a matriarca que possui a missão de unir todos os netos após sua morte trágica. "Estou empolgada para viver uma personagem tão contemporânea, que tem tanto da mulher de hoje", vibrou.

