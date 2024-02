Renascer: Saiba quem é Teca, neta de Marianinha

Uma nova personagem aparecerá nos próximos capítulos de Renascer para movimentar a história! Trata-se de Teca (Lívia Silva), neta de Marianinha (a irmã de Maria Santa).

Na trama, ela será apresentada como uma jovem em situação de rua que descobre estar grávida e se vê no dilema entre abortar ou ter a criança, mesmo sem condições de criá-la. No entanto, tudo mudará quando seu caminho cruzar com o de Buba (Gabriela Medeiros).

A psicóloga atropelará Teca acidentalmente e, após o susto, a levará para sua casa. Ao descobrir que ela está grávida, Buba se oferecerá para adotar o bebê. A namorada de José Venâncio (Rodrigo Simas) fará isso como parte do plano de fingir uma gravidez, para enganar José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Teca aceitará, mas a trama das duas ainda passará por muitas reviravoltas ao longo da novela. Além disso, a moradora de rua fará uma outra descoberta no decorrer de Renascer.

Teca é neta de Marianinha em Renascer

Será revelado na história, que Teca, na verdade, é neta de Marianinha. No passado, a irmã de Maria Santa (Duda Santos), foi violentada pelo próprio pai, Venâncio (Fabio Lago), e acabou engravidando dele. Ao descobrir a gravidez, ele a mandou embora de casa. A partir disso, a moça sumiu no mundo.

Em breve, no entanto, Marianinha terá seu desfecho revelado em Renascer. Será Rachid (Almir Sater), o responsável por contar a história. O personagem, que na primeira fase foi interpretado por Gabriel Sater, e que costurou o corpo de José Inocêncio, retornará a Ilhéus trazendo uma carta escrita pela irmã de Maria Santa.

O libanês contará que encontrou a moça grávida e sem rumo na mata. Ele a acolheu e a convidou para ir embora da região, assumindo seu filho. Os dois se casaram e tiveram ainda mais cinco filhos. Rachid, entretanto, dirá que Marianinha não está mais viva e que não tem mais contato com o primogênito da esposa, já que o rapaz cresceu rebelde e sumiu no mundo.

Caso o remake siga pelo mesmo caminho da versão original de Renascer, Inácia (Edvana Carvalho) terá uma visão e descobrirá que o filho desaparecido de Marianinha cresceu e teve uma filha: Teca. A governanta contará isso para a moça.

A verdade, no entanto, só virá à tona quando Rachid conhecer Teca. Ele ficará confuso com os trejeitos da menina e fará uma comparação da personalidade da moça com o filho de Marianinha.

O libanês conversará com Inocêncio e eles descubrirão a história quando Teca dizer que o nome de seu pai é Kalil, o mesmo nome do filho bastardo de Marianinha.

