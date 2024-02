Mariana Rios usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (19), para fazer uma singela homenagem a Abílio Diniz, avô de seu namorado, João Luis Diniz D’Avilla, mais conhecido como Juca Diniz. O empresário que, era vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Carrefour Brasil, morreu no último domingo (18) em um hospital de São Paulo, aos 87 anos.

"Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida! Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão a nossa volta!", iniciou Mariana.

A artista prosseguiu com a homenagem: "Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida! No tempo que nos é dado por Deus, temos a chance de cativar as pessoas e plantar a semente da esperança em seus corações!", destacou.

Por fim, a atriz e apresentadora escreveu: "Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", finalizou.

Mariana e Juca estão juntos desde meados de 2023. O casal mantém um relacionamento discreto nas redes sociais, fazendo poucas declarações públicas sobre o namoro.

O post Mariana Rios lamenta morte de Abílio Diniz, avô de seu namorado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.