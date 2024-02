Carnaval de Brasília registra queda de 23% nos crimes em 2024

O Carnaval de 2024 no Distrito Federal registrou uma queda nos índices de violência, com 23% menos crimes que no ano passado. A taxa representa o sucesso das ações preventivas e a adesão dos organizadores dos blocos às campanhas como a da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e da Organização da Sociedade Civil (OSC) Amigos do Futuro que organizaram o DF Folia 2024: Carnaval do Respeito.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), 364 ocorrências foram registradas de sexta-feira (9) a terça-feira (13). Deste total, 67% estão relacionadas a furtos de celulares. Outras ocorrências abarcam delitos contra o patrimônio, tais como furto de veículos, receptação, roubo e furto a transeuntes, furtos diversos dentro de veículos, casos de estelionato e furtos mediante fraude. Durante os cinco dias de folia, um incidente de importunação sexual foi registrado, sem ocorrências de outros crimes contra a mulher, como assédio ou estupro.

Resultados preliminares sobre perfil dos foliões

De acordo com uma pesquisa feita pelo o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) em parceria com a Secec e a Amigos do Futuro entre 10 e 13 de fevereiro, as mulheres predominaram nos blocos de carnaval do Distrito Federal. Eram 55% do total, enquanto os homens correspondiam a 42% dos entrevistados (2.500 pessoas foram ouvidas).

Quanto à orientação sexual, 74% dos participantes se declararam heterossexuais, 11% afirmaram ser bissexuais, e 9% se identificaram como homossexuais. Em relação à categoria de raça/cor, 61% se autodeclararam negros/as (pardos e pretos), 35% brancos, 2% amarelos, e 1% indígenas.

De 10 a 13 de fevereiro, o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) em parceria com a Secec e a Amigos do Futuro, realizou uma pesquisa nos blocos para compreender o perfil dos foliões, os motivos de ida ao Carnaval e de quem estavam acompanhados. Foram mais de 2.500 pessoas ouvidas durante quatro dias de pesquisa.

Sobre as faixas etárias dos foliões, 43% dos participantes tinham até 29 anos, 29% estavam na faixa etária de 30 a 39 anos, e 28% tinham 40 anos ou mais, incluindo 2% com 60 anos ou mais.

Mais de 90% dos entrevistados foram acompanhados da família e/ou de amigos. Entre os motivos que levaram as pessoas para curtir o Carnaval de Brasília, as respostas mais registradas foram: passar o carnaval com amigos e familiares, a paixão pelo Carnaval em Brasília e seguir de perto o bloco que acompanhavam de anos anteriores.