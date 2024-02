Semana do Cinema terá ingressos por R$ 12 em salas de todo Brasil

Após três edições de sucesso, que reuniram mais de 10 milhões de admiradores de filmes, a Semana do Cinema retorna com ingressos por apenas R$12 em salas de filmes de todo o Brasil. A promoção neste ano ocorre entre 22 e 28 de fevereiro. Os amantes da sétima arte também poderão aproveitar preços especiais nos combos de pipoca e refrigerante.

Entre os cinemas participantes estão o Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, Cine Marquise e Playarte.

A ação é uma iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e tem como objetivo democratizar o acesso à filmes. A diversidade é a marca registrada da programação, que abrange desde filmes de terror até musicais, comédias, romances e dramas, atendendo aos mais variados gostos e preferências.

Para conferir a programação completa, assim como os filmes em cartaz e os combos disponíveis, basta acessar os sites dos cinemas participantes. A Semana do Cinema 2024 é a oportunidade perfeita para cinéfilos de todas as idades aproveitarem as produções mais recentes e clássicas do cinema mundial.