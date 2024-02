Mãe de Anitta revela que pagava R$ 10 para assistir carnaval na Sapucaí

Miriam Macedo, mãe de Anitta, esteve presente no Desfile das Campeãs, no Rio de Janeiro, onde a Girl From Rio, fez um show em comemoração aos 40 anos do sambódromo. Da grade do Camarote Mar, um dos mais badalados da avenida, ela falou sobre a participação da filha na festa.

Anitta esteve ao lado de Zeca Pagodinho, Alcione, Pretinho da Serrinha e outros grandes nomes do samba em um show memorável.

"Foi muito lindo. A gente fica feliz demais de ver algo tão bonito, ainda mais com a minha filha homenageando. A gente tem uma relação forte com o carnaval desde sempre", contou.

E continuou, revelando que sempre fez parte da folia, junto com os filhos: "Pagávamos R$ 10 para ver os ensaios da arquibancada e hoje estamos aqui. Estou realmente muito feliz", disse ela.

Reprodução/Instagram

