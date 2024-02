Affair? MC Daniel posta foto com Anitta e web desconfia

Romance? MC Daniel publicou uma foto abraçado com a cantora Anitta, na madrugada desta sexta-feira (16). A imagem, é claro, agitou a internet que agora suspeita de uma possível amizade colorida. Os dois estiveram juntos na pré-estréia do filme "Bob Marley: one love", no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio.

Após a postagem do funkeiro, a internet ficou agitada com uma possível amizade colorida entre os artistas. No entanto, depois que MC Daniel postou a foto suspeita, o jornal Extra divulgou imagens da Anitta e do cantor no estacionamento do shopping se despedindo.

A sessão que foi exclusiva para convidados contou com a presença de alguns artistas. Entretanto, no final do filme, os dois tentaram disfarçar e saíram separados, mas logo se encontraram no estacionamento. Segundo o jornal, Anitta estava com uma amiga e os dois conversaram no maior clima de intimidade..



Vale ressaltar que, a aproximação dos artistas nas últimas semanas tem levantado suspeita de um possível affair. Isso porque, MC Daniel além de ter sido convidado para participar dos ensaios da Anitta, a artista fretou um jatinho para que ele pudesse participar de outros. Depois, o também conhecido como Falcão, curtiu o bloco dela em Salvador.

Na internet, seguidores acreditam fielmente que os dois estão juntos. "Eles estão ficando po, acredito nisso", escreveu. Outra seguidora brincou com a suposta amizade colorida: "Depois que eu descobri como é bom ficar com um amigo, nunca mais parei. Experimentem, eu recomendo".







< >