Espaço cultural do Senado Federal recebe exposição com fotos de festa paraense

A exposição Juruti — Festival das tribos, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, será lançada oficialmente nesta terça-feira (20/2), às 14h, no Espaço Cultural Senador Ivandro no Senado Federal. A exposição tem uma simbologia especial, já que ocorre no ano das comemorações pelos 200 anos do Senado Federal.









A exposição é uma imersão na identidade dos povos originários, através do festribal, evento que ocorre no último final de semana de junho no município de Juruti, oeste do Pará. "A imersão na festividade não foi apenas participar e fotografar um espetáculo, o festribal é a narrativa da história de um povo, dos povos originários no Pará, são os cantos, os mitos, as tradições, a essência de uma crença milenar que devemos ver e respeitar como nossa herança ancestral e cultural. Vamos levar ao Brasil, não apenas imagens, mas as nossas raízes, a paixão, o amor de um povo expresso em uma das mais ricas manifestações culturais do povo jurutiense, são 16 telas que representam as tribos Munduruku e Muirapinima em todo seu êxtase”, disse Alexandre Berna, curador e fotógrafo da exposição.

Após Brasília, a exposição segue para Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Salvador, Manaus, Belém e Juruti.

Festribal

O palco das apresentações é o Tribódromo, onde as tribos Muirapinima (vermelho e azul) e Munduruku (vermelho e amarelo) se enfrentam pela conquista do título. A festa retrata a cultura indígena em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças. O modo de vida do caboclo, os rituais indígenas, o pescador e o farinheiro são algumas das inspirações do festival.

Durante o mês de julho consegue nutrir a cadeia econômica, onde diversos atores tanto da economia formal e informal são contemplados, desde os artesãos, transporte, rede hoteleira, vendedores ambulantes, restaurantes e tantos outros envolvidos direta e indiretamente na construção e movimentação do evento. A cidade de Juruti é um município localizado no oeste do Pará, cercada por rios, florestas e uma rica biodiversidade com aproximadamente 60 mil habitantes.

Serviço

Artista: Alexandre Baena

Abertura: 20 de fevereiro, terça-feira, às 14h

Período: 20 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2024

Técnica: Fotografias

Local: Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal / DF