Sessão da Tarde: 'Cavalo de guerra’ é exibido nesta segunda (19/2)

Cavalo de guerra é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (19/2), às 15h25. O drama foi lançada em 2012 e é estrelada por Jeremy Irvine, Emily Watson e Peter Mullan. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Cavalo de guerra

O longa segue Albert Narracott, que é filho do fazendeiro e ex-herói de guerra Ted. Ele começa a treinar o cavalo Joey e logo a dupla se torna inseparável. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o animal é vendido para a cavalaria do exército e enviado para a linha de fogo, enfrentando uma verdadeira odisseia. Enquanto isso, Albert embarca numa perigosa missão para encontrar o companheiro e trazê-lo de volta para casa.

O elenco de Cavalo de guerra é formado por Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan, Benedict Cumberbatch, David Thewlis, Niels Arestrup e Tom Hiddleston. A produção é dirigida por Steven Spielberg e roteirizada por Lee Hall e Richard Curtis.