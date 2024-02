Série inédita ‘Histórias da gente brasileira’ estreia no CurtaOn

O canal CurtaOn estreou no último domingo (18/2) a série Histórias da gente brasileira. A produção se propõe a contar a história do Brasil e do povo brasileiro, de uma maneira diferente do usual. A série, que contém 26 episódios, se desenvolve de maneira cronológica começando a partir da expedição de Pedro Álvares Cabral e é apresentada pela historiadora e escritora Mary Del Priore.

A série também conta com a participação de outros historiadores e demais especialistas, que apresentam curiosidades, visões de mundo de outras épocas e reflexões; entre eles, Alberto Mussa, Luiz Antônio Simas, Rodrigo Faour e João Barone. Costurados, esses depoimentos desenvolvem a narrativa de cada episódio, ao lado de performances de atores que ajudam a ilustrar o que está sendo contado.



Além de falar sobre os primeiros anos de colonização, desde a chegada das primeiras caravelas até o trabalho de catequização feito pelos jesuítas, Histórias da gente brasileira também mostra que o passado produz impactos no presente. O seriado é uma produção da Giros viabilizada pelo Curta!. A série também pode ser assistida no CurtaOn (clube de documentários), streaming disponível no Amazon Prime Video Channels, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma.