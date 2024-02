BBB 24: Fernanda chama MC Bin Laden de ‘Judas’ e confessa: ‘Não tem como não se abalar’

Fernanda, nesta segunda-feira (19), em conversa com Pitel, mostrou toda sua insatisfação com o jogo de MC Bin Laden. A sister reclamou que o cantor tem feito sua "caveira" no programa.

‘Não tem como não se abalar’

"A gente tá vendo que tá havendo uma enxurrada de coisas sobre mim e não tem como não se abalar, amiga. Você não tem noção de como eu estou me sentindo. É muito difícil…", desabafou a confeiteira. E uma pessoa que dormia com você, que brincava com você…", adicionou Pitel.

Sem papas na língua, a emparedada dispara: "É o judas do quarto", que ainda lamentou o fato de ainda não ter votado no artista.

Mais cedo, Sonia Abrão defendeu a permanência de Fernanda no jogo. "Me detonem! Eu detonei todos nós aqui, porque a gente é a favor da Fernanda ficar. Ela é fundamental e necessária para o jogo."

