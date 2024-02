Quem é a mãe de Nicolas Prattes? Sogra de Sabrina Sato já trabalhou com Xuxa

O ator Nicolas Prattes, conhecido por interpretar o mocinho Miguel na novela "Fuzuê", tem uma referência artística bem próxima: sua mãe, Giselle Prattes. Ela foi assistente de palco de Xuxa no programa "Planeta Xuxa" enquanto estava grávida de Nicolas aos 18 anos. Aos 43 anos, Giselle é mãe-coruja e sempre apoiou os relacionamentos do filho, incluindo o atual com Sabrina Sato.

Giselle começou sua carreira artística aos 7 anos no teatro em Niterói, Rio de Janeiro. Sua participação como Garota do Zodíaco no "Planeta Xuxa" marcou sua entrada no cenário nacional.

Após essa experiência, dedicou-se ao teatro, música e até mesmo à psicologia durante um período afastada dos palcos para se dedicar à família.

Além de mãe de Nicolas, Giselle também é mãe de Maria Fernanda, de 14 anos, e sempre demonstrou apoio aos relacionamentos do filho mais velho. Seu histórico artístico inclui trabalhos em peças teatrais, musicais e até mesmo passagens por bandas ao lado de grandes nomes da música brasileira, demonstrando sua versatilidade e paixão pela arte.

