4 atores de Renascer que também estarão na segunda temporada de Justiça

A Globo ainda não divulgou a data de estreia da segunda temporada de Justiça, mas revelou uma curiosidade que deixou o público ainda mais ansioso. Na ocasião, o perfil do Globoplay no Instagram fez uma postagem mostrando 4 atores da série que também fazem parte do elenco do remake de Renascer.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu detalhes sobre os personagens desses quatro atores em ambas às produções da Rede Globo. Confira!

Belize Pombal

Na novela Renascer, a atriz Belize Pombal interpretou Quitéria, a mãe de Santinha (Duda Santos), na primeira fase da novela. Já em Justiça 2, a artista será Geíza, uma manicure que vai parar na cadeia injustamente.

Belize Pombal em Renascer e Justiça 2 (Fotos: Fábio Rocha/Bruno Stuckert/Globo)

Juan Paiva

Juan Paiva interpreta João Pedro, um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) no remake de Renascer. Em Justiça 2, ele será será o jovem motoboy Balthazar. O rapaz honesto será confundido pelo sistema de reconhecimento facial de suspeitos da polícia e, dessa forma, será preso injustamente, ficando sete anos atrás das grades.