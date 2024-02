Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (22/2)

Vênus e Marte

Data estelar: Vênus e Marte em conjunção.

O idílio de Vênus e Marte parece obra do destino, algo impossível de não acontecer, cada um deles irradia sua beleza e força, e juntos compõem uma força imbatível e encantadora. No entanto, é uma “pulada de cerca”, uma transgressão no Olimpo das emoções absolutas, porque Vênus é esposa de Vulcano, mas apaixonada por Marte, o qual, por sua vez, não se importa com nada além do que a conquista.



Enquanto isso, aqui na Terra de nossa humanidade, a civilização é uma trama de regras morais, e de rotinas que não deixam tempo para mais nada, de modo que nossa humanidade não se perca em transgressões, mas continue cingida às contenções variadas do dia a dia.

E nossa humanidade faz tudo ao mesmo tempo, cumpre as formalidades e também se dedica a transgredi-las sempre que houver uma oportunidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A política é inevitável, porque é a ciência que resulta da existência de interesses divergentes que, de uma forma ou de outra, precisam se dedicar a unir suas forças e trabalhar de forma grupal e solidária.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando a vontade e a oportunidade convergem, como agora, é melhor não se distrair, porque esse tipo de chance surge aparentemente do nada, e tão rápida quanto aparece, depois desaparece sem deixar rastros. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As boas ideias ocorrem a várias pessoas espalhadas pelo mundo ao mesmo tempo, ou dentro de um período específico, mas não são todas elas que poderão reclamar a autoria, só as que se atreverem a colocar em prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há horas em que a alma sente tanto que não cabe mais nada, e aí começa a se irritar, porque de tanto sentimento sentido já não tem mais nenhuma orientação concreta para tomar decisões. Nessa hora é melhor descansar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Que os encontros sejam bem-aventurados e que os desencontros não desestruturem sua alma, até se sentir perdida! A matemática dos relacionamentos humanos não pode ser nada menos do que complicada, aceite.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa arrancar da vida o que ela pretende lhe oferecer com a sua habitual generosidade. O que você precisa fazer, isso sim, é não ficar esperando, porque a vida oferece tudo àqueles que vão ao seu encontro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O futuro pode ser visto, sonhado e pressentido, mas nunca se realiza por si só, depois da visão a alma precisa começar a tomar todas as providências práticas que o aproximem. Para realizar o sonho, desperte você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora é quando a alma demonstra o nível de coragem em relação aos mistérios da vida, porque parece haver algo no ar, algo que encanta e atrai, mas que não se revela por si só, você precisa fazer acontecer. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As eventuais negociações que você tenha de fazer, em qualquer aspecto existencial, precisam ser alongadas ao máximo, para que o maior prazer não seja o resultado, senão o próprio ato de negociar. É uma forma de arte.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pode dar muito certo, mas há um nível de competição que não pode ser desatendido, porque o que interessa a você também interessa a outras pessoas, e não parece haver tanto disponível, por enquanto, para todo mundo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Autoconhecimento é bom, mas quando será suficiente, quando será o momento de parar de se conhecer e começar a colocar em prática o que ficou sabendo ao seu próprio respeito? A vida é uma construção prática, não teórica.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Saiba o que você quer, de verdade, sem argumentações nem justificativas, apenas assumindo o que você realmente quer no seu interior. Depois de saber o que você quer, você verá que a realização fica fácil.