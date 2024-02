MP denuncia PMs que agrediram homem durante abordagem policial no DF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra dois policiais militares que agrediram pai e filho após uma confusão entre pessoas, em março do ano passado, em um bar na QI 14 do Guará.

Os dois PMs, um sargento e um soldado, foram denunciados, na segunda-feira (19/2), pela Promotoria de Justiça Militar por ofensa à integridade corporal e injúria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) irá analisar o caso antes de aceitar ou não a denúncia. No episódio, mostrado pelo Correio, um agente dá um golpe na vítima. Veja o vídeo.

À época, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de briga generalizada em um bar na região do Guará. O homem, identificado como Alessandro Silva, estaria ameaçando e xingando os clientes e funcionários do local. A versão foi refutada pela vítima.

Ao ser abordado, o suspeito teria resistido e, por esse motivo, a polícia teria usado força para contê-lo. Durante a confusão, o pai de Alessandro, ao ver as agressões, também foi empurrado pelo soldado. Para a Promotoria Militar, o soldado, autor das agressões, ofendeu “mediante o uso de violência de natureza aviltante, à dignidade de Alessandro, ao desferir socos na costela da vítima, enquanto esta estava caída no chão”.



O que diz a PMDF

Em nota, a PMDF informou que, após o ocorrido, no ano passado, instaurou um inquérito policial militar para apurar os fatos. A investigação resultou no indiciamento dos policiais, encaminhando o caso ao MPDFT que prosseguiu com a denúncia. "A PMDF reitera seu compromisso com a integridade, legalidade e ética, trabalhando para aprimorar suas técnicas e prestar um melhor atendimento. Medidas administrativas foram tomadas, visando à disciplina e conduta exemplar", disse a nota.

"A PMDF está à disposição para esclarecimentos adicionais e agradece a oportunidade de apresentar sua posição", completou a corporação.