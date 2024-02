Patrícia Poeta revela que foi vítima de erro médico grave: "Quinze dias no hospital"

Patrícia Poeta, apresentadora do ‘Encontro’, na TV Globo, aproveitou a edição desta quarta-feira(21), para fazer um relato muito importante sobre um erro médico grave que enfrentou quando foi diagnosticada com dengue.

Durante o ‘Bem Estar’, quadro de saúde da atração matinal, a apresentadora contou que diante de um diagnóstico incorreto, desenvolveu uma inflamação no fígado.

"Eu passei por isso quando tive dengue há quatro anos. Procurei um médico enquanto visitava minha família no Sul, mas na época não tinha muitos casos de dengue. Esse médico me diagnosticou com uma virosa e pediu pra eu tomar paracetamol de quatro em quatro horas", contou.

E continuou: "Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na época eu morava lá, fui diagnosticada com dengue. No entanto, nessa altura, eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio", disse ela.

Reprodução/Gshow

