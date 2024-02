Normani, ex-membro do Fifth Harmony, anuncia álbum de estreia para 2024

Normani, ex-integrante do grupo musical feminino Fifth Harmony, anunciou nesta quarta-feira (21/2) Dopamine, álbum de estreia que marca o retorno da cantora aos projetos musicais. O último lançamento solo dela foi o single Fair (2022), responsável por revelar um lado mais intimista de Normani, que também é a responsável pelo smash hit Motivation (2019).

Dopamine não tem data de lançamento confirmada. Tudo o que se sabe é que o álbum será lançado em 2024, segundo o site oficial da cantora. Nas redes sociais, a comoção sobre o anúncio do novo disco foi enorme. Isso porque os fãs de Normani aguardam por algum sinal de novos projetos desde 2018, quando a cantora lançou Motivation (2019), canção de maior sucesso da carreira solo, ao apresentar Normani em um videoclipe inspirado nos anos 2000 e com claras referências à Beyoncé e Britney Spears.

Normani é ex-membro do grupo vocal feminino Fifth Harmony, que marcou a última década com sucessos como Work from home, That’s my girl, Worth it e All in my head (flex). Ao anunciar Dopamine nas redes sociais, a cantora se mostrou bastante emocionada. “Chorando digitando isso agora”, escreveu na legenda da publicação. Todas as outras mídias do Instagram de Normani desapareceram para o anúncio do novo disco.