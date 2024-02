Caravana Cultural Nota 10 tem as atividades no próximo domingo (25/2)

Neste domingo (25/2), a 3ª edição da Caravana Cultural Nota 10 dará início à série de atividades que englobam shows, danças e performances de teatro ligadas ao universo hip hop. Tais apresentações estão previstas para ocorrerem até o fim de abril. A caravana tem como objetivo central disseminar a cultura de periferia, ao exaltar a produção cultural feita nas Regiões Administrativas.

São Sebastião, Ceilândia e Planaltina são as RAs contempladas pelo projeto, que vai se deslocar entre escolas públicas, espaços comunitários e unidades socioeducativas para promover a cultura hip hop. De acordo com a coordenadora do projeto, Tamara Naiz, a iniciativa é de importância primeira para dar perspectiva de futuro a jovens periféricos. “Além de exaltar esse gênero musical que é proveniente da cultura negra, nós queremos mostrar que o cenário do hip hop moderno é abrangente e muito inclusivo, fator este que contribui para que cada vez mais crianças e adolescentes possam se encontrar no mundo da arte e da música sem precisar abdicar de suas essências e histórias de vida”, explica Tamara, em nota.

Uma realização do Instituto Lumiart em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), o evento de abertura do projeto está marcado para domingo (25/2), a partir das 15h, na Praça da Bíblia, em São Sebastião. Ao todo, serão 15 apresentações até 30 de abril, quando se encerra a Caravana Cultural Nota 10.