Prime Video anuncia data de estreia da nova temporada de ‘The boys’

A nova temporada de The boys tem data de estreia. O Prime Video anunciou nesta quinta-feira (22/2) que a quarta parte da série ganhadora de prêmios Emmy e grande sucesso global estreia no dia 13 de junho. O drama irá retornar com três episódios, seguidos de novos episódios lançados toda sexta-feira, culminando no final da temporada no dia 18 de julho. Em comemoração ao aniversário do Capitão Pátria, o Prime Video também irá divulgar um novo cartaz teaser da quarta temporada.



The boys é estrelado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, e Cameron Crovetti. A quarta temporada contará também com Susan Heyward, Valorie Curry, e Jeffrey Dean Morgan.

A série é baseada na história em quadrinhos best-seller do The New York Times, de Garth Ennis e Darick Robertson, que também atuam como produtores executivos, e desenvolvida pelo produtor executivo e showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr também atuam como produtores executivos. The boys é produzida pela Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, com Kripke Enterprises, Original Film e Point Gray Pictures.