O violeiro e artesão de cordofones Levi Ramiro se apresenta no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília (EMB), nesta segunda-feira (26/2), às 16h30. O instrumentista do interior de São Paulo leva ao público as suas criações de cabaça, que incluem violas caipiras, violões e bandolins. A entrada é gratuita.

Nascido em Uru (SP), o violeiro e artesão é conhecido por tocar instrumentos diferentes e que ele próprio fabrica como as violas de cabaça. Apropriando-se da cultura caipira, Ramiro canta em suas composições a simplicidade da vida interiorana. Na segunda, estudantes da EMB e o público em geral poderão conferir a obra caipira de Levi Ramiro.