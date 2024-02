Wendy Williams é diagnosticada com demência frontotemporal e afasia

Wendy Williams, ex-apresentadora de talk show norte-americano, foi diagnosticada com demência frontotemporal e afasia, um distúrbio que torna difícil ou impossível para uma pessoa expressar ou compreender a comunicação verbal ou escrita.

Williams, 59 anos, que apresentou o programa The Wendy Williams Show na Fox por mais de uma década, foi oficialmente diagnosticada no ano passado após passar por uma bateria de exames médicos.

Os exames mostram que Williams tem afasia progressiva primária, um tipo de demência frontotemporal, disseram seus representantes, acrescentando que ela estava recebendo os cuidados médicos necessários.

"Nos últimos anos, algumas vezes foram levantadas questões sobre a capacidade de Wendy de processar informações", disse o comunicado, "e muitos especularam sobre a condição de Wendy, particularmente quando ela começou a perder palavras, agir de forma errática às vezes e ter dificuldade em entender transações financeiras", dizia o comunicado da sua equipe.

A informação foi divulgada antes da estreia, neste sábado, de Where Is Wendy Williams?, um documentário em duas partes da rede Lifetime. O projeto parou de ser filmado em abril, quando, de acordo com o documentário, Williams entrou em um centro de cuidados, onde está desde então.

Em maio de 2020, Williams entrou em hiato de seu talk show devido à fadiga causada pelo distúrbio autoimune da doença, divulgado na época. Ela apresentou a estreia da temporada seguinte em setembro de 2020, mas problemas de saúde a impediram de retornar na temporada seguinte, e o programa usou apresentadores convidados antes de ser cancelado em 2022.

Anos antes, ela chegou a desmaiar ao vivo durante uma gravação do The Wendy Williams Show, ficando 48 minutos inconsciente. “O mais importante é que ela mantém seu senso de humor e tem recebido o carinho que ela precisa, tendo a certeza que está protegida. Ela está grata pelos cuidados e bons desejos que o público deseja a ela”, acrescentou sua equipe.

A afasia é um distúrbio neurológico que também acometeu o ator Bruce Willis e o cartunista Angeli. A condição, em geral, afeta os núcleos de linguagem no cérebro e as lesões podem ocorrer por diversos fatores: AVCs, doenças degenerativas e traumatismos, entre outros.