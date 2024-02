Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (23/2)

Lua Cheia e Vazia

Data estelar: Mercúrio ingressa em Peixes; Lua Vazia até 22h39



A iminência da Lua Cheia de amanhã, combinada com a extensa Lua Vazia de hoje, compõe um cenário em que a mente humana, conhecidamente uma dinâmica de pensamentos que parece um tropel de cavalos desbocados, agora transborda todos os absurdos que, por força da contenção normal das formalidades sociais, em geral ficam reclusos na intimidade.



É uma linda oportunidade de conhecer melhor a nós mesmos e também às pessoas mais próximas, porque nossa verdadeira fibra se revela diante do descontrole, quando as contenções normais do dia a dia não se aplicam, e por puro descuido e falta de vigilância, permitimos que nossas vísceras orientem nossas ações, em vez de essas serem administradas por funções superiores do intelecto.



No mínimo, será divertido, no máximo, será trágico.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tanta coisa para ser refletida, e tão pouco tempo disponível para se dedicar a essas reflexões. Não importa, porque você está o tempo inteiro com sua própria alma, e as reflexões acontecem o tempo inteiro. Não param.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa simpatizar com todas as pessoas que são necessárias no seu caminho, e da mesma forma, tampouco há de pretender você que todas as pessoas simpatizem com sua cara e com seu jeito. Compreenda.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Elaborar uma boa narrativa para descrever sua vida é um exercício interessante, porque lhe brinda com a oportunidade de falar de si em terceira pessoa, como se você fosse uma pessoa diferente daquela que é descrita.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as boas ideias promoverem entusiasmo, já está muito bem. Porém, se ainda por cima o entusiasmo promover ações concretas que realizem as ideias, então você transita pelo melhor dos cenários. Que assim seja.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você suspeita de algo ou de alguém, além das conclusões precipitadas que sua mente fizer, seria sábio elaborar também uma investigação, porém, da forma menos preconcebida possível, no desapego dos resultados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Certos conflitos não devem ser evitados, porque são declarações de diferenças que precisam ser preservadas, já que como efeito da tensão que provocam, as pessoas se estimulam a ser criativas no usufruto de seus desejos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando você tiver os instrumentos certos, as tarefas serão prazerosas e os resultados muito eficientes. Porém, enquanto tentar realizar uma tarefa com a ferramenta errada, tudo continuará difícil e distorcido.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Pequenos prazeres serão preferíveis a você ter de se movimentar demais para satisfazer prazeres maiores. O pouco que você desfrutar hoje será suficiente para recarregar bateria e continuar a luta.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Conhecer melhor sua própria alma é algo muito bom, sempre. Porém, o autoconhecimento há de ser transparente e sincero, e para isso você precisa perceber quando você mente a sua própria alma, inventando narrativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muitas distrações acontecendo, e todas chamam sua atenção, inclusive porque se não o fizessem, não se chamariam de distrações. Talvez seja hora de relaxar e de se divertir um pouco mais. Ou não?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça contas, mas não se isso vai significar o início de uma sessão de angústia. Faça contas para conhecer melhor o alcance de seus recursos, e planejar os movimentos que precisa fazer para ampliar os recursos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todo estado de conflito aponta a um único destino, o de você usar o máximo de criatividade que conseguir desenvolver, para inventar alternativas ao conflito. O conflito não é um destino, o conflito é um meio.