BBB 24: Namorada de Davi fala sobre atitude do brother com Pitel em festa

No universo do Big Brother Brasil 24, os holofotes estão direcionados para a relação de Davi e Pitel, mas Mani Reggo parece estar mantendo uma distância calculada. Enquanto seu marido se envolve em interações controversas durante as festas da casa mais vigiada do país, a empreendedora está concentrada em sua barraca de lanches, deixando o reality show em segundo plano.

Em meio ao aumento das demandas de seu negócio, Mani revelou à revista Quem que sua prioridade atual é cuidar dos afazeres profissionais, deixando de lado a acompanhar as movimentações do marido no programa.

O afastamento de Mani do acompanhamento do BBB 24 surge em meio a comentários e preocupações expressas por sua sogra, dona Elisângela, que recentemente pediu orações para que Davi não traísse Mani com outra participante, Isabelle, dentro da casa. No entanto, mesmo diante dessas preocupações externas, Mani demonstrou tranquilidade em relação ao assunto, garantindo não ter se sentido magoada com os comentários de sua sogra.

Em uma entrevista concedida ao programa Fofocalizando, Mani compartilhou sua percepção sobre a interação de Davi com Pitel, afirmando que, até o momento, não viu nada de preocupante. Segundo ela, o comportamento do marido tem sido carinhoso e brincalhão, e sua trajetória dentro do programa permanece limpa aos seus olhos. Essa postura de confiança evidencia a segurança que Mani mantém em relação ao relacionamento com Davi, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras proporcionadas pelo ambiente do reality show. Enquanto Davi se envolve em situações polêmicas durante as festas, Mani continua a focar em suas responsabilidades fora da casa, demonstrando uma determinação em preservar seu espaço e sua estabilidade emocional.

#Exclusivo!

Diretamente da Bahia, Mani, esposa do Davi, fala sobre as últimas atitudes do Davi com Pitel e Isabelle dentro do reality show!

Além disso, Mani abriu o seu coração sobre o seu casamento com Davi!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/pFYHScKWti — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 22, 2024

