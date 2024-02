Isis e Buaiz tentam blindar filhos de Wanessa de ataques

A volta às aulas, um dos momentos mais esperados para os pais, está sendo um verdadeiro tormento para Marcus Buaiz e Isis Valverde. Ocorre que coluna descobriu que o casal está muito preocupado com os filhos do empresário com a cantora Wanessa Camargo, que atualmente está confinada no BBB 24”.

O motivo? Eles temem que as crianças sofram bullying na escola, por conta da participação da mãe no reality, que tem sido muito criticada nas redes sociais. Como os meninos já são grandinhos (11 e 8 anos), ambos já entendem muito bem qualquer tipo de ataque ou piadinha que possam ocorrer por conta do “cancelamento” virtual que a mãe está enfrentando no momento.

Acontece que nesta segunda-feira (19), a dinâmica do "Sincerão" foi diferente. Os brothers receberam cartas dos seus familiares, no entanto, só alguns tiveram oportunidade de ficar com a lembrancinha. Uma delas foi Wanessa Camargo.

Contudo, ao receber a sua carta, apesar de feliz, a cantora ficou preocupada e cismada com uma possível rejeição do público. Isso porque, no não tinha nenhum recado ou foto dos seus filhos, José Marcus e João Francisco, frutos do casamento que viveu com o empresário, Marcus Buaiz.

Segundo Wanessa Camargo, a sua irmã mandou notícias dos sobrinhos, mas não falou nada sobre os seus filhos. “Ela fala dos meus sobrinhos. Aí eu já noiei, imaginando o que? ‘O pai proibiu’. Falei alguma merda aqui, do pai… Eu estou noiada”, desabafou.

Eu fico impressionado em como a Wanessa saca as coisas muito rápido. Wan, fica tranquila, seus filhos estão bem e te amam muito.#BBB24 pic.twitter.com/S7p4KZbMTq — vini???? (@vinihogaza) February 20, 2024