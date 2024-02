BBB 24: Davi se declara para Isabelle

Na noite desta terça-feira (20), Davi Brito e Isabelle Cunhã tiveram uma momento carinhoso que surpreendeu a internet. O baiano se declarou para amazonense e os internautas vibraram com conexão e aliação que os dois criaram dentro do reality show.

"Quero que você saiba que eu gosto muito de você, independente de qualquer situação. Gostar de você é pouco. Acho que eu já te amo mesmo! Meu sentimento por você é puro coração. Que a gente possa levar essa amizade a limpo, natural. E isso", falou Davi segurando as mãos de Cunhã.

Na web, apesar de muitos comentários elogiando a amizade dos dois, alguns afirmam que o rapaz está interessado em Isabelle. "Eu acho que ele tá apaixonado por ela, e tá tentando disfarçar", escreveu um seguidor. "Linda a amizade que eu detestaria se fosse com meu marido", comentou outra fã.

"Sinceramente acho que Davi tá gostando da Isa sim, mas finge ser amizade pra não se queimar", pontuou uma internauta. Vale ressaltar que, nesta semana, a esposa de Davi Brito, Mani Reggo comentou sobre a amizade dos dois e respondeu sobre um possível recaída do companheiro com Isabelle.

Apesar de negar ciúmes, a esposa de Davi Brito falou no podcast "PodZé" sobre a possibilidade do baiano mudar a conduta dentro do reality. "Se ao decorrer do programa algo for para um lugar que não tem que ir, minha vida vai continuar, gente", pontuou Mani Reggo.