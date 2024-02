BBB 24: Equipe de Pitel se pronuncia sobre episódio com Davi na festa

A equipe da participante Giovanna Pitel, do Big Brother Brasil 24, se pronunciou sobre o episódio entre a sister e Davi durante a festa de quarta-feira (21/2). Embreagado, Davi fez carinho e beijou a bochecha de Pitel, que pediu que ele parasse com as caricias.

Adversários no jogo, Davi e Pitel tiveram longas conversas durante a festa. O brother ingeriu bebidas alcóolicas durante a noite e se aproximou da sister, fazendo carícias no cabelo dela e deu beijos na bochecha.

A situação foi muito comentada nas redes sociais e Davi foi acusado de assediar Pitel pela insistência com as carícias. Matteus inclusive teve que afastar o brother da sister para evitar possíveis problemas.

Nas redes sociais, logo em que as imagens viralizaram, a equipe de Pitel se pronunciou reunindo uma série de vídeos da noite e reiterou que o posicionamento mais importante seria o da sister.

"Primeiramente, queremos ouvir a PITEL antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre. O que cabe a nós é deixar aqui os vídeos do que realmente aconteceu. E deixar bem claro que jamais iremos esvaziar pautas sérias, mas também jamais iremos deixar de trazer pautas quando necessário", disse o pronunciamento.

Durante o dia, a própria Pitel comentou sobre o caso com Fernanda dentro da casa do BBB, o que motivou o perfil a fazer um novo pronunciamento.

Na ocasião, Pitel falava sobre a chateação do Rodriguinho com aproximação da Pitel com o Davi durante a festa e comentou que Davi, quando bebe, fica mais carinhoso.

"Ele é carinhoso! Ai eu vou ser grossa com a pessoa [Davi], a troco de nada? Não tem pra que!"

Na sequência do vídeo, a aquipe da participante ressaltou a importância do pronunciamento da própia Pitel.

"Falamos que iríamos esperar a Pitel falar sobre o ocorrido, e ela falou! Disse que achou o Davi super carinhoso com ela, e que não tinha motivos para ser grossa com ele depois de ontem, depois da conversa bacana que tiveram. É isso, se ela falou, por favor vamos respeitar. Sempre esperem escutar PRIMEIRO antes de qualquer especulação ou acusações", afirmou o perfil.

Equipe de Davi também falou sobre o tema

A equipe de Davi também se manifestou sobre o episódio. "Queremos esclarecer que, em nenhum momento, Davi tentou beijar a sister Pitel na boca na madrugada de ontem".

"Gostaríamos também de trazer à tona um aspecto importante da personalidade de Davi que, infelizmente, não tem sido adequadamente compreendido. Davi é um jovem de coração caloroso e extrovertido, cujo jeito brincalhão e carinhoso é uma extensão natural de sua personalidade. Essa forma de demonstrar afeto é uma característica que traz consigo desde fora do programa", diz o pronunciamento.

Mais tarde, eles compartilharam o mesmo vídeo que a equipe da sister compartilhou com falas da sister: "Ele não passou do limite, então não tem porque eu ser grossa com a pessoa”, diz Pitel no trecho compartilhado.