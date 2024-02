Jojo Todynho anuncia término e traição vem à tona

Jojo Todynho anunciou na manhã desta sexta-feira (23), que o relacionamento com Renato Santiago chegou ao fim. Em uma sequência de stories, a cantora, afirmou que resolveu compartilhar com os fãs o término antes que mentiras fossem inventadas. No entanto, apesar de anunciar que os dois mantêm amizade, a verdade é que ela descobriu uma traição.

Juntos desde junho do ano passado, Jojo comentou sobre o fim do namoro. "Acho que vocês já sabem que estou em outra fase da minha vida, eu mudei, estou em uma mudança constante e o que mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal, mas vim aqui, não tendo que dar essa satisfação, mas dando essa satisfação para evitar 'disse que me disse'", iniciou a cantora.

Ela continua e esclarece que os dois continuam sendo amigos. "Realmente eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos super amigos, até porque a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, independente de relacionamento", afirmou.

Por fim, Jojo Todynho disse que preferiu se pronunciar antes que saíssem fofocas erradas. "Daqui a pouco vai começar a sair nos lugares, já até procuraram a minha assessora para perguntar, para trazer histórias que não existem. Para evitar tudo isso, estou vindo aqui, contando pra vocês, acho que não deveria, porque vida pessoal é só minha e a gente aprende com o decorrer da vida que não temos que ficar falando da nossa vida pessoal", acrescentou.

Contudo, queridos seguidores, o jornalista Leo Dias descobriu que a Jojo Todynho descobriu uma traição e decidiu retirar todas as regalias que havia conseguido para o ex-amado. Entre elas, um emprego na câmara municipal do Rio de Janeiro, onde Renato Santiago atuava no gabinete de um vereador. Após a descoberta da traição, Jojo solicitou a demissão dele. Ao portal Leo Dias, a cantora negou essa informação.

Vale lembrar que, em poucos meses de namoro, a cantora compartilhou com os fãs que presentou o Renato Santiago com um carro avaliado em mais de R$ 240 mil. E afirmou que o veículo estava no nome do companheiro. "O presente fica no nome do presenteado. Está no nome dele. O meu está no meu nome. Cada um com seus presentes".