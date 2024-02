Neste sábado (24/2), a Associação de Intercâmbio Sino-brasileira, em parceria com o Instituto Confúcio da Universidade de Brasília, realizará uma comemoração do Festival das Lanternas, tradicional festividade chinesa, prevista para as 10h30, na entrada principal da Feira dos Importados de Brasília (Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 7).

O evento reunirá diferentes expressões típicas da cultura chinesa, como apresentações de arte marcial e do leão chinês. O Festival das Lanternas é mais uma das várias festividades da tradição chinesa responsável por marcar o fim das celebrações do Ano-Novo Chinês. O festival é comumente celebrado na companhia de familiares próximos para dar boas-vindas a mais um ano que se inicia.

Renzo Braga é apresentador do evento neste sábado (24/2) e explica a importância de oportunidades como o Festival das Lanternas para a comunidade sino-brasiliense. “Este evento foi capaz de unir a comunidade sino-brasiliense para organizar um encontro que celebra um festival tão importante para o povo chinês. É também uma oportunidade de esclarecer para a população do Distrito Federal sobre o que são essas festividades tradicionais e de que forma são comemoradas. É um trabalho de conscientizar e trazer informações sobre as tradições da cultura chinesa”, observa.

O Festival das Lanternas é uma realização que conta com o apoio da Embaixada da República Popular da China. Além das atrações citadas, o evento incluirá distribuição de lembrancinhas e comidas típicas da culinária chinesa.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel