Resumo BBB 24: Madrugada tem acordo sobre liderança, choro e papos

A madrugada deste sábado, 24, no Big Brother Brasil 24 foi marcada pelo acordo entre Beatriz e Isabelle sobre a liderança da semana. Na sexta, as sisters se tornaram vencedoras da Prova do Líder que durou cerca de cinco horas, mas precisavam decidir quem ficaria com a liderança e quem receberia o prêmio de R$ 44,5 mil.

Após muita indecisão, as duas chegaram ao consenso, durante o ao vivo, de que Beatriz seria a 10ª Líder do BBB 24, enquanto Isabelle receberia o prêmio em dinheiro. Mas o acordo entre as confinadas, é claro, não foi recebido de forma leve por elas e pela casa.

Beatriz chora e descobre quantidade de votos

Após a decisão, Beatriz chorou muito por ter ficado com a liderança. Ela afirmou ter ficado triste por não poder ter dividido a função com Isabelle, e pelo fato de que a sister não poderá ter sua própria festa, já que apenas uma delas poderia receber o evento.

Mais tarde, a vendedora inaugurou o seu Quarto do Líder. Ela chorou ao ver fotos de sua família, mas se surpreendeu mesmo ao descobrir a quantidade de votos que já recebeu - um privilégio do Líder inaugurado nesta edição do programa.

Ao ver que Beatriz só tinha recebido um voto até agora, Alane, aliada da sister, afirmou: "E a gente aí se matando pensando que você estava ameaçadíssima". Matteus, que também estava no quarto, pontuou que Beatriz pode começar a receber mais votos agora, já precisou indicar alguns brothers para o Na Mira do Líder - a sister colocou Rodriguinho, Fernanda, Giovanna e Michel.

Isabelle arrependida?

Quem também chorou muito após o acordo sobre a liderança foi Isabelle, que cedeu a posição para Beatriz. Ela disse que tomou a decisão porque não queria entrar em disputa com a colega de confinamento. Ainda assim, precisou ser consolada por Davi.

"Não mostra pro inimigo que sua fraqueza é essa e que ele vai conseguir te derrubar nesse pontinho fraco. Você é mais forte, você é guerreira, você veio do seu povo lá, trouxe sua cultura para dentro do BBB", disse.

Com a situação, Beatriz e Isabelle dormiram juntas no Quarto do Líder e falaram sobre os acontecimentos. A amazonense disse para a paulista aproveitar o momento, porque não saberia quanto teria outra oportunidade.

"Não fica com peso, não deixa nada interferir nesse momento. Estou te falando o que eu viveria. Você não tem culpa, ninguém tem culpa", disse.

Eliminação e o perfume 'amaldiçoado'

Depois que Rodriguinho, Fernanda, Giovanna e Michel foram colocados no Na Mira do Líder, os brothers conversaram sobre votos e eliminação. Alguns se surpreenderam com o fato de Beatriz não ter colocado Lucas Henrique na mira, já que ele havia indicado a sister ao Paredão.

"Não existe alguém te botar direto no Paredão e você simplesmente esquecer esse fato", opinou Giovanna. Lucas, então, disse que também estava esperando o Na Mira e que não tem amizade com a vendedora.

Além disso, Rodriguinho disse que acredita que será o próximo eliminado do programa. Ele afirmou que Beatriz estava evitando olhar na sua cara e especulou que passaria seu aniversário, o dia 27 de fevereiro, em casa.

A conversa na área externa também levou ao suposto "perfume amaldiçoado". Yasmin achou um frasco no Quarto Gnomo e perguntou de quem era. Rodriguinho então confessou que o objeto pertencia a ele, mas disse que todos que usaram foram eliminados do programa.

"Vinicius pegou a maldição. Juninho usou e saiu", explicou Giovanna Pitel. "Estávamos falando que aquele perfume é amaldiçoado, que Rodrigo ficou com preguiça de jogar fora até hoje", completou Fernanda.

Com isso, Yasmin pegou o perfume e saiu passando em todos os amigos. Assim, Rodriguinho voltou a falar sobre a possível eliminação. "Eu vou embora. Agora para você ver: Yasmin meteu o perfume da maldição em mim. Vou sair no meu aniversário porque você me amaldiçoou. Pegou o perfume e passou em mim'.