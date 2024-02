BBB 24: Beatriz é a líder da semana e coloca quatro "Na Mira"

Beatriz é a nova líder do Big brother Brasil 24. Após disputar uma prova de resistência com Isabelle, as duas definiram que a liderança ficaria com a vendedora. Já Isabelle ficou com R$ 44,5 mil.

Elas ainda não sabem mas, por ter ganhado a prova de resistência, Isabelle também terá o direito de indicar um participante para o próximo paredão.

Como foi escolhida líder, Bia vai ter que indicar quatro participantes para o "Na Mira" — em que apenas um dos selecionados pode ser indicado para o paredão. Os escolhidos foram: Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna.

Beatriz e Isabelle precisaram decidir em consenso qual das duas ficaria com a liderança. Assim, Isabelle ganhou R$ 44,5 mil reais e Beatriz é a nova Líder do #BBB24! #RedeBBB pic.twitter.com/BT7er7iqdf — Big Brother Brasil (@bbb) February 24, 2024

Relembre como será a dinâmica da semana

A dinâmica da semana contará com prova do anjo além do poder curinga, que podem movimentar o jogo.

Após definição da prova do líder, o vencedor indicará quatro pessoas para a 'Mira do Líder' na sexta-feira (23). No sábado (24) ocorrerá a dinâmica do 'Perde e Ganha' antes da compra do 'Poder Coringa', que nesta semana será o Poder da Palavra e garante ao dono o direito de indicar alguém ao paredão.

A Prova do Anjo também ocorrerá no sábado e quem vencer estará imune e imunizará alguém.

No domingo (25) um paredão triplo será formado com indicação do líder, indicação de quem fez a prova do líder com quem venceu e um indicado pelo detentor do Poder Coringa. O mais votado pela casa também irá ao paredão.

Com exceção do indicado pelo líder, todos fazem a prova Bate-Volta e apenas uma pessoa se salvará. Os outros disputam o 10º paredão.