Carmela estrela no Sesc Garagem em peça biográfica nesta quinta

Conhecida por dialogar com as camadas mais populares, Carmela se apresenta no Sesc com a peça solo Vai Carmela. Criada em 2016, a personagem se tornou parte da cena teatral no Distrito Federal. Baseado em fatos biográficos, o espetáculo narra a história de Carmela desde a infância. Vai Carmela é apresentado será apresentada nesta quinta-feira (29/2) e segue até domingo (3/3), sempre às 19h, no Sesc Garagem (913 sul).

Além da infância da personagem, o espetáculo passa pela juventude sofrida na Europa e pelo retorno inesperado ao Brasil, quando se torna figura integrante do entretenimento brasiliense. A peça também destaca as iniciativas sociais da apresentadora. No final de 2023, Carmela recebeu o título de cidadã honorária de Brasília da Câmara Legislativa do DF.

Carmela explica, em nota ao Correio, a importância cultural do personagem para o DF: “Carmela aparece para dar voz a quem sempre foi invisível, ao periférico, a quem está fora dos eixos, sempre por meio de amor e humor, sem jamais esquecer das pautas que assolam as populações negligenciadas, que tanto nos ensinam sobre perseverança e resistência”. Vai Carmela é apresentado no Sesc Garagem, localizado na 913 sul. “Espero que o espectador possa se identificar e se sentir representado. Espero que cada um que for entenda que nossa história de vida, seja qual for, merece um holofote e aplausos”, finaliza Carmela.

Serviço



Vai Carmela

Espetáculo de Carmela. Desta quinta-feira (28/2) até domingo (3/3), às 19h, no Sesc Garagem (913 sul). Ingressos: R$20, à venda na plataforma do Sympla.



*Matéria feita por Ana Carolina Rubo, sob a supervisão de Severino Francisco