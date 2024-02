Projeto "Mulher nas cidades" leva serviços gratuitos para 12 regiões do DF

Brasília recebe a partir de fevereiro o projeto itinerante “Mulher nas cidades”. A iniciativa tem como objetivo levar cidadania para mulheres de 12 regiões administrativas do Distrito Federal, com atendimentos gratuitos para a área da saúde, emissão de documentos, consultoria jurídica civil e familiar, além de cursos de qualificação profissional, palestras e entre outros. O projeto é desenvolvido pela Associação Amigos do Futuro, com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal.



Na área da saúde, a população feminina receberá consultas médicas básicas, aferição de pressão, atendimento psicológico, orientação odontológica, distribuição de material de higiene bucal, exame de vista, distribuição de preservativo, além de contar com palestras sobre prevenção de doenças como o câncer de mama e útero, uso de drogas, planejamento familiar e gravidez na adolescência.



No eixo de desenvolvimento social, serão realizadas emissões de documentos fundamentais como o Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira do idoso, título de eleitor, além de orientações sobre os benefícios sociais oferecidos pelo Governo do Distrito Federal.

Para o desenvolvimento econômico, serão disponibilizadas palestras sobre empoderamento feminino, educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo.



No eixo 4, de Justiça e Cidadania, as mulheres receberão consultoria jurídica e poderão tirar dúvidas a respeito de seus direitos sobre tutela dos filhos, divórcio, separação litigiosa, audiência de conciliação e direito da criança e do adolescente. E para finalizar, o eixo 5, sobre educação, levará oficinas de economia criativa, empreendedorismo em indústrias criativas, marketing digital, artesanato, sustentabilidade e sessões voltadas para a qualidade de vida e bem-estar.



As mulheres interessadas deverão se inscrever pela internet, acessando o site do projeto, ou de forma presencial, nas administrações regionais das cidades onde ocorrerão as atividades.

Confira a programação completa:

Estrutural (19 a 23/2)

Endereço: Setor Central, Área Especial 5 s/n – Estrutural (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Paranoá (4 a 8/3)

Endereço: Praça Central, s/n—lt 1 – Paranoá (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Itapoã (11 a 15/3)

Endereço: Quadra 378, Conjunto A, área nº 01 lote 04 Del Lago - Itapoã (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Ceilândia (18 a 22/3)

Endereço: QNM 13, Módulo B - Ceilândia (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Samambaia (8 a 12/4)

Endereço: Centro Urbano - Samambaia Sul (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Guará (22 a 26/4)

Endereço: QE 25 Guará II (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Arapoanga (6 a 10/5)

Endereço: Loteamento Portal do Amanhecer - Vila Nossa Sra. de Fátima – Aarapoanga (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Planaltina (13 a 17/5)

Endereço: Setor administrativo, Avenida Uberdan (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Sobradinho II (20 a 24/5)

Endereço: AR 9 Quadra—Sobradinho II (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

Brazlândia (3 a 7/6)

Endereço: St. Tradicional Q 16—Brazlândia (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h

São Sebastião (24 a 28/6)

Endereço: Q. 101 Conjunto 08—São Sebastião (ao lado da Administração Regional)

Horário: 9h as 18h