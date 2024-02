Renascer: após casamento, personagem inesperado morre

Um misto de tristeza e alegria tomará conta dos próximos capítulos de Renascer. Em breve, um personagem inesperado vai morrer na novela. A cena, prevista para ir ao ar no dia 7 de março (quinta-feira), acontecerá logo após um casamento.

Na ocasião, Ritinha (Mell Muzzillo) e Damião (Xamã) se casarão após o rapaz afirmar que desistiu de matar José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ele foi contratado para assassinar o fazendeiro, mas mudou de ideia após se apaixonar pela filha de Inácia (Edvana Carvalho).

A governanta, inclusive, será a responsável por tirar a confissão de Damião. Ela dará ao jagunço, um "chá da verdade", que fará com que ele conte suas verdadeiras intenções sobre matar José Inocêncio. Ao mesmo tempo, mostrará que está disposto a abrir mão do serviço para virar outro homem e ser feliz ao lado de Ritinha.

Muitos serão contra o casamento, mas José Inocêncio sairá em defesa de Damião. O fazendeiro, inclusive, será o responsável por convencer Chico das Mortes (Mac Suara), o pai da moça, a permitir o casório. Ele fará isso na condição do rapaz de entregar quem foi o mandante do crime.

Damião, então, denunciará o intermediário do serviço. Isso fará com que Chico permita o casamento do rapaz com Ritinha. Apenas Inácia não concordará com a união, tanto que não comparecerá à cerimônia.

Personagem morre após casamento em Renascer

Uma tragédia, no entanto, marcará o casamento de Ritinha. Na ocasião, Chico, o pai da jovem, acabará morrendo. No leito de morte do sogro, Damião prometerá não deixar ninguém matar José Inocêncio e, ali mesmo, cravará sua fidelidade ao novo patrão.

Na versão original da novela, exibida em 1993, Chico das Mortes foi interpretado por Grande Otelo. O ator fez apenas uma pequena participação na trama e morreu naquele mesmo ano, devido a um infarto fulminante.

Chico das Mortes (Mac Suara Kaidwel) (Foto: TV Globo)

