Anunciada primeira lista de apresentadores da 96ª edição dos Oscars

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, em sua conta do X (antigo Twitter), a primeira leva de apresentadores da 96ª edição dos Oscars, a maior premiação anual do cinema. Entre os nomes, Zendaya, Michelle Pfeiffer e os vencedores da estatueta Nicolas Cage e Al Pacino irão subir ao palco do Dolby Theater em 10 de março para anunciar os vencedores.

Ganhadores das categorias de melhor atuação, Brendan Fraser (A baleia), Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan e Michelle Yeoh (Tudo em todo lugar ao mesmo tempo) também estão na lista. Outros vencedores do Oscar como Mahershala Ali (Moonlight), Matthew McConaughey (Clube de compras Dallas), Jessica Lange (Tootsie) e Sam Rockwell (Três anúncios para um crime) completam a lista de apresentadores anunciada.

