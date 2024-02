São muitos os shows que chegam à capital federal neste ano. De Alcione a Jão, e nomes de proeminência internacional, como o tenor italiano Andrea Bocelli e o vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, o quadradinho será palco de apresentações musicais e turnês de porte estrondoso. Isso porque muitos dos artistas que têm passagem confirmada por Brasília comemoram aniversário de carreira. Ivete Sangalo, com a turnê A festa — clara referência ao hit homônimo que a cantora emplacou em 2001 —, é exemplo dessa onda de shows comemorativos que tem Brasília como destino em 2024. Com ingressos que chegam ao impressionante valor de R$ 3.000 (sem taxa), Veveta comemora, neste ano, 30 anos de carreira.

Em 20 de dezembro de 2023, Ivete fez história no Maracanã mais uma vez — a última foi no show de 2006 que rendeu a gravação de um dos álbuns mais vendidos da cantora, o Multishow ao vivo: Ivete no Maracanã. Na ocasião, a baiana agitou o estádio carioca com canções como Alô paixão, Se eu não te amasse tanto assim, Não precisa mudar e a música que se tornou o hit de maior sucesso do carnaval deste ano, Macetando. A apresentação de Ivete Sangalo em Brasília está prevista para 13 de julho, no Mané Garrincha. Inclusive, a turnê A festa tem impressionado por anunciar shows apenas em estádios e arenas espalhados pelo Brasil, tamanha a demanda de público para comemorar os 30 anos de carreira ao lado de Ivete.

Outra cantora que faz apresentações comemorativas este ano é a sambista Alcione. Próximo de completar 50 anos desde o lançamento, o álbum de estreia da vocalista maranhense, A voz do samba (1975), ganhou o gosto do grande público ao colocar em voga sucessos da discografia da Marrom, como Não deixe o samba morrer e O surdo. Durante a passagem que fará por Brasília, Alcione sobe ao palco ao lado de Maria Rita para reviver clássicos da carreira. O show está previsto para 23 de março, no Ginásio Nilson Nelson. A noite promete emocionar fãs do samba, uma vez que Maria Rita também apresenta o show inspirado no disco ao vivo Samba da Maria (2023).

Mas não só de estrelas da música nacional Brasília vai receber apresentações. A agenda de shows de artistas internacionais também se destaca pela versatilidade de vozes e ritmos para embalar o ano dos brasilienses. O cantor e compositor italiano Andrea Bocelli, por exemplo, promete reunir multidões durante a passagem que fará pelo país. O cantor de ópera tem datas confirmadas em Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e, claro, Brasília. Dono de uma voz potente, Andrea Bocelli vai se apresentar no Mané Garrincha em 21 de maio. O estádio foi dividido nos setores bronze, prata, ouro, esmeralda, diamante e platinum para a venda de ingressos, com preços que variam entre R$ 99,50 (meia-entrada/setor bronze/sem taxa) e R$ 4.620 (inteira/setor platinum/sem taxa).

Outro astro da música internacional que aterrissa em Brasília em 2024 é Bruce Dickinson, vocalista da banda britânica de heavy metal Iron Maiden. O novo projeto do rockeiro é The mandrake project (2024), previsto para ser lançado na próxima sexta-feira (1/3). Bruce Dickinson revela estar bastante animado com o resultado do trabalho de parceria com o guitarrista e produtor musical Roy Z. "Roy Z e eu planejamos, escrevemos e gravamos há anos, e estou muito animado para que as pessoas finalmente ouçam. Estou ainda mais animado com a perspectiva de cair na estrada com essa banda incrível que montamos, para poder dar vida a este projeto", comenta Bruce, em nota. A apresentação do roqueiro em terras candangas está marcada para 27 de abril, no Opera Hall.

Mais um ponto de destaque para as atrações internacionais que se preparam para realizar apresentações aqui em Brasília são os grupos de cover, que desta vez comportam sucessos de bandas como ABBA e Dire Straits. For you South America 2024, da Dire Straits Legacy, é um exemplo de turnê que se propõe a recriar sucessos da banda de músicos britânicos, donos de hits que marcaram gerações, como Sultans of swing e Walk of life. Eles sobem ao palco em 1º de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No dia seguinte (2/5), é a vez da turnê ABBA the show tour Brazil 2024 apresentar sucessos como Dancing queen e Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight) para o público brasiliense. E, por falar em festival, duas fortes presenças que marcaram as últimas edições de festivais como Lollapalooza e The Town, Jão e Ludmilla também têm passagens confirmadas em Brasília este ano. A Superturnê — como é chamada a mais recente turnê do cantor e compositor Jão — surpreendeu fãs do artista, que se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, ao lado de uma superestrutura que impressionou pela utilização de efeitos pirotécnicos, projeções e transições nos telões. O show de Jão em Brasília ocorrerá em 27 de abril no Ginásio Nilson Nelson.

Enquanto isto, Ludmilla só chega a Brasília em 24 de agosto. A cantora, que despontou como uma potência do pagode nos últimos anos — a exemplo do projeto Numanice —, bebeu em referências como Beyoncé e Taylor Swift ao anunciar a turnê Ludmilla in the house. A proposta da série de shows é revisitar as diferentes fases da carreira da cantora natural de Duque de Caxias, que iniciou a vida artística no funk e, desde então, transitou entre variados gêneros, como pop, R&B, trap e samba. A apresentação de Ludmilla ocorrerá na Arena Lounge do Estádio Mané Garrincha, espaço reservado para eventos embaixo das arquibancadas.

Emicida, por sua vez, escolheu Brasília como uma das cidades para passar com a turnê AmarElo — A gira final, que marca os últimos shows do projeto AmarElo (2019), terceiro álbum de estúdio do rapper paulistano que acumula elogios de público e crítica. O show de Emicida está previsto para 12 de abril, também na Arena Lounge do Mané Garrincha. Com versos afiados e rimas precisas, Emicida transforma os locais em que se apresenta em verdadeiros espaços de reflexão, ao elevar canções como Principia, Pequenas alegrias da vida adulta, Quem tem um amigo (tem tudo) e a faixa-título AmarElo, colaboração do rapper com as cantoras Majur e Pabllo Vittar.

Um dos maiores sambistas da geração e eterno líder do grupo Revelação, Xande de pilares decidiu mergulhar no repertório de um dos ídolos que moldaram a paixão dele pela música brasileira: Caetano Veloso. O cantor lançou um álbum exclusivamente de músicas do compositor baiano e conseguiu sucesso de público e crítica. Ainda sem data definida, Xande canta Caetano em Brasília possivelmente no segundo semestre, visto que a série de shows está programada para começar em junho pelo Brasil

Os amantes do pagode 90 não estarão desamparados e terão dois shows para viver a nostalgia mais uma vez. Belo se junta ao grupo Soweto em 17 de agosto para celebrar os 30 anos de carreira do cantor e do grupo consagrado pela canção Farol das estrelas. Os mineiros do grupo Só pra contrariar, conhecidos como SPC, desembarcam na capital em 21 de junho e desfilam o repertório com a voz de Alexandre Pires. Os shows acontecem no Mané Garrincha e os ingressos para apresentação de Soweto custam a partir de R$ 80. Já para a turnê do SPC o valor previsto é de R$ 120. Ambos disponíveis no site oficial da Bilheteria Digital.

Festivais

Os shows solo chamam atenção, mas Brasília é uma cidade de festivais. Ao Correio, três eventos importantes do calendário anual brasiliense confirmaram edição em 2024. A começar pelo lendário Porão do Rock, que ainda não tem data, mas está previsto para o segundo semestre deste ano. Outro que já caiu no gosto do espectador candango é o Coma, que, segundo a organização, está nos últimos detalhes para fechar uma data em meados de agosto. Uma novidade de 2023 que volta em 2024 é o RPB, que deve ser anunciado ainda para o primeiro semestre.

Assim como o RPB, outro festival de 2023 que volta este ano é o Meskla. Mais uma vez com Matuê entre as atrações, o festival promete trazer o melhor do trap nacional para o Mané Garrincha no dia 11 de maio. No ano anterior, nomes como MC Ryan de SP, L7nnon, Wiu e Teto. Em 2024, a expectativa é de que seja uma festival maior do que no ano de estreia. Outro festival que também está confirmado para o primeiro semestre de 2024 é o Cena2k. O festival seria em dezembro de 2023 e foi adiado para 2024, os ingressos comprados ainda estão válidos para a nova data, ainda não anunciada.

Colaborou Davi Cruz*

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco