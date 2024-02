Com câncer, Fabiana Justus rasga elogios ao marido após ele raspar cabeça em solidariedade

Fabiana Justus emocionou seus seguidores ao compartilhar o gesto tocante de solidariedade de seu marido, Bruno Levi Ancona, que raspou a cabeça em apoio à esposa durante seu tratamento contra um câncer. A influenciadora revelou que Bruno expressou o desejo de raspar a cabeça assim que soube que os cabelos de Fabiana cairiam devido ao tratamento.

O momento foi registrado em fotos para compartilhar com os fãs e, segundo Fabiana, também foi gravado para que a família nunca esqueça daquele momento especial.

As filhas do casal, Sienna e Chiara, de 4 anos, se divertiram com a situação e agora têm "duas carecas" para brincar, conforme relatou a mãe orgulhosa.

Fabiana expressou profundo agradecimento ao marido por ser seu porto seguro durante todo o processo, destacando a importância do apoio e da presença dele em todos os aspectos possíveis. A declaração de amor evidencia a força e união da família diante dos desafios enfrentados durante o tratamento da influenciadora.

