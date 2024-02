Amy Schumer revela que tem síndrome de Cushing; entenda

A atriz e comediante norte-americana Amy Schumer contou, em uma entrevista, que tem síndrome de Cushing exógena. A informação foi publicada no boletim informativo News Not Noise. De acordo com a publicação , a condição foi causada por injeções de esteroides que resultaram em excesso de cortisol em seu corpo.

A atriz disse que se sentiu “renascida” ao saber do seu diagnóstico, após uma série de exames para descobrir o que estava acontecendo.

Segundo a comediante, ela vinha recebendo comentários nas redes sociais de fãs dizendo que seu rosto parecia mais inchado, o que levou a assumir que a sua aparência pudesse estar associada à endometriose de que sofre, mas acabou procurando respostas médicas.

A doença de Cushing resulta da produção excessiva da hormona hipofisária chamada adrenocorticotrófica (ACTH), que, por sua vez, leva a uma produção de cortisol pela glândula supra-renal acima do ideal.