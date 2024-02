MasterChef Brasil anuncia formato inédito no país voltado à confeitaria

No ano em que comemora uma década no ar, o MasterChef Brasil traz uma grande novidade para a tela da Band: uma edição inédita no país inspirada no Dessert Masters, dedicada aos profissionais especializados em confeitaria. Dessa vez, as temidas provas de doces vão ganhar uma competição própria, com direito a muita tensão, correria e jogo de cintura para fugir do sabor amargo da eliminação.

Os interessados já podem se inscrever pelo site oficial. A disputa tem estreia prevista para outubro.

Amadores

As inscrições para a 11ª temporada da versão amadores também continuam a todo o vapor. Para concorrer a uma vaga, é preciso ter mais de 18 anos e enviar um vídeo de no máximo 15 minutos se apresentando e dizendo por que gostaria de entrar no talent show enquanto cozinha uma receita de sua preferência. Neste caso, o concorrente não pode ter prestado serviços em restaurantes, ter curso superior em gastronomia ou ser estudante da área. As gravações devem ocorrer entre abril e agosto e o lançamento está marcado para maio.

Sob o comando da apresentadora Ana Paula Padrão, a atração contará com a avaliação criteriosa dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Criado por Franc Roddam, o MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para a Warner Bros Discovery.