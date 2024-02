Jiboia "arco-íris" foge de terrário e mata ave de estimação

Uma jiboia, conhecida como “arco-íris da caatinga”, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros em Formiga, no centro-oeste de Minas Gerais. A serpente chegou a matar uma maritaca de estimação, da família dos psitacídeos, no Bairro Sagrado Coração de Jesus. O caso ocorreu no sábado (24/2).

A dona da ave disse aos Bombeiros que viu a serpente dentro da gaiola com a maritaca. Ela chamou os socorristas que capturaram a cobra.

Durante o atendimento, eles descobriram que a serpente, da espécie epicrates assisi, era de cativeiro e havia fugido, há um mês, do terrário onde vivia. Acionada pelos bombeiros, a dona do terrário reconheceu o animal, mas a documentação apresentada estava com dados diferentes.

Com a não confirmação dos documentos, a cobra foi entregue à Polícia Ambiental para verificação da autenticidade dos documentos e a realização dos trâmites necessários.