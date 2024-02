Ludmilla conquista a primeira posição no Top Albums Debut

1 - Cantor Jão fará show na cidade 2 - Ludmilla é sensação em festivais por vários pontos do país 3 - Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é uma das grandes atrações 4 - Ivete Sangalo promete agitar os fãs brasilienses 5 - O cantor italiano Andrea Bocelli é uma das atrações em Brasília - (crédito: BRAZIL NEWS) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A cantora e compositora Ludmilla, que em novembro de 2022 levou para casa o Grammy Latino com seu álbum Numanice #2, alcançou a primeira posição do ranking global do Spotify com o seu álbum lançado na terça feira (20/2) Numanice #3.

Durante a estreia do álbum de Ludmilla Numanice #3, dez faixas do projeto ficaram entre as 200 mais tocadas no chart do Spotify Top Músicas Brasil diário. Numanice #3 alcançou mais de 5 milhões de streams em menos de 24 horas, levando o álbum à primeira posição na parada Top Albums Debut Global. O hit Maliciosa alcançou o Top 10 após o lançamento, sendo a primeira música de pagode cantada por uma mulher a atingir a posição.

Ludmilla já lançou, ao todo, nove álbuns e é a sexta cantora negra mais ouvida do Spotify.

Atualmente, a artista tem aproximadamente 20 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify.

*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel