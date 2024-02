Eliezer fala sobre processo contra ataques à filha

Reprodução/Instagram Viih Tube, Eliezer e Lua

Eliezer abriu o jogo sobre como atualmente lida com os ataques feitos à sua filha, Lua Di Felice, de 10 meses, fruto do casamento com Viih Tube. O ex-BBB, que chegou a ameaçar realizar uma série de processos contra as críticas feitas sobre a herdeira, tomou uma decisão.

Em entrevista à revista Quem, o empresário contou que contratou uma pessoa para filtrar as mensagens e enviar os ataques à sua equipe jurídica. Além disto, ele afirmou que parou de ver os comentários.

"Parei de ver os comentários. Contratamos uma pessoa para ver para mim. Quando alguém xinga a gente, essa pessoa printa o comentário e manda para um advogado. Tem um grupo de WhatApp até. Mas eu e a Viih não ficamos vendo. Aquilo estava me consumindo", disse Eliezer, que ressaltou sua revolta pelos ataques à criança.

"Quando falam da minha cara, a Viih me zoa também. Algumas coisas não me irritam, a gente leva na brincadeira, mas da Lua, principalmente, não consigo (levar de boa). Para não me desestabilizar mais, parei de ver os comentários", explicou ele. "(Se eu fosse ficar lendo) Eu teria que brigar com muita gente. Naquela época, entramos com 220 processos de uma vez. Agora não brigo mais, só pago as ordens dos processos", pontuou Eliezer.