Ney Matogrosso: confira elenco de filme sobre carreira do artista

Reprodução/Instagram Bruno Montaleone, Ney Matogrosso, Jesuíta Barbosa e Jullio Reis

A Paris Entretenimento, produtora brasileira de cinema e TV, anunciou os principais nomes que estarão no elenco de ‘Homem com H’, cinebiografia sobre a vida do cantor Ney Matogrosso. O filme contará com atores famosos como Jesuíta Barbosa, Bruno Montaleone e Jullio Reis.

No caso, Jesuíta será o protagonista. Bruno, interpretará Marco de Maria, que morreu em decorrência da Aids e com quem Ney Matogrosso viveu um relacionamento por 13 anos.

"Estou muito entusiasmado por fazer parte desse projeto lindo! Contar a história de um dos maiores artistas da nossa cultura é uma grande honra. Aqui tem um pouquinho sobre o projeto pra quem quiser espiar!", disse Montaleone nas redes sociais.

Já Jullio Reis, será Cazuza. Os cantores namoraram no final dos anos 1970 e continuaram amigos até a morte do ex-vocalista do Barão Vermelho, em 1990.

‘Homem com H’ terá direção de Esmir Filho, quem também assina o roteiro. As gravações do longa, que contará a história de Ney Matogrosso desde a infância até os dias de hoje, já começaram.