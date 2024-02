Confira celebridades mais seguidas no Instagram no mundo

Uma das maiores artistas da indústria musical da atualidade, a estrela da música pop soma mais de 380 milhões de seguidores no Instagram, e compartilha sua vida pessoal e profissional na web.

7. Kim Kardashian

Empresária, socialite e estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, a ex-mulher do rapper Kanye West, o Ye, possui 364 milhões de seguidores no Instagram.